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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Компания "Аэрофлот" приостановила продажу льготных билетов на Дальний Восток - закончились субсидии

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Компания
MOD Russia, globallookpress.com

Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажу льготных билетов на Дальний Восток. В компании-авиаперевозчике пояснили, что с 28 декабря 2019 года  "Аэрофлот" приостанавливает бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям.

Закончились субсидии. "Аэрофлот" начал продавать льготные билеты 20 декабря. Субсидированные тарифы действуют с 1 января по 31 декабря 2020 года на прямые рейсы на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград в экономклассе. Летать по льготным тарифам могут россияне в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также многодетные семьи.

По данным "Аэрофлота", все подтвержденные ранее бронирования на момент 28 декабря подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил. Продажа льготных билетов будет возобновлена в случае поступлений дополнительных средств, отмечают в компании.

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