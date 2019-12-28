Психиатр-нарколог:ритуальный бокал шампанского не повредит в новогоднюю ночь

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28 декабря 2019, 23:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabay

Главный психиатр-нарколог Минздрава рассказал, с каким алкоголем можно совместить шампанское на Новый год.

«Мне нравится фраза одного английского специалиста "Безопасная доза алкоголя равняется нулю" - это, действительно, правда, поскольку основное действие алкоголя заключается в токсичности, а потом уже во всём остальном. Тем не менее, 1-2 бокала сухого белого вина будут безопасны, ведь новогодняя ночь, обычно, очень активна – танцы, прогулки по улице. А активность снижает уровень токсического эффекта - алкоголь быстрее перерабатывается. Допустим, под бой курантов бокал шампанского, как ритуальная вещь, а потом еще бокал белого сухого вина – этого вполне достаточно», — рассказал психиатр -нарколог Евгений Брюн.