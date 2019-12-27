Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Видео: в московской школе ученики катались на лыжах по газону

, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: в московской школе ученики катались на лыжах по газону
скриншот видео

"Вот она - реформа образования": в соцсетях набирает популярность видео урока физкультуры у московских школьников. На кадрах подростки бегают на лыжах по стадиону, несмотря на то, что снега нет.

Инцидент произошел на территории школы № 1747 в московском районе Митино. Директор образовательного учреждения Марина Сотникова в комментарии журналистам заявила, что на кадрах запечатлены учащиеся другой школы.

"Во-первых, я не смогла определить, мое ли это учреждение. Во-вторых, у меня есть предписание Роспотребнадзора из-за пневмонии. Физкультура у детей не проходит вот уже в течение полутора месяцев", - сказала она.

Сотникова также отметила, что устроившие бега на лыжах по специальному футбольному газону и резиновому покрытию беговых дорожек, нанесли урон территории школы. Если хулиганы будут найдены, школа может подать в суд.

АС

//картина дня

В мире

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Политолог оценил реакцию посольства США на Украине на запуск поездов в Крым

Крымский политолог Владислав Ганжара утром в пятницу, 27 декабря, оценил реакцию посольства Соединенных Штатов Америки на Украине на недавний запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.

Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил штрафы, которые Украина начисляет за полеты над российским полуостровом. Он призвал не платить штрафы и отметил, что не понимает, зачем…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом)…

//новости ан

Киеву нужно заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Об этом заявил бывший «представитель…

//новости ан

//новости ан