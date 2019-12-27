Видео: в московской школе ученики катались на лыжах по газону

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27 декабря 2019, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

скриншот видео

"Вот она - реформа образования": в соцсетях набирает популярность видео урока физкультуры у московских школьников. На кадрах подростки бегают на лыжах по стадиону, несмотря на то, что снега нет.

Инцидент произошел на территории школы № 1747 в московском районе Митино. Директор образовательного учреждения Марина Сотникова в комментарии журналистам заявила, что на кадрах запечатлены учащиеся другой школы.

"Во-первых, я не смогла определить, мое ли это учреждение. Во-вторых, у меня есть предписание Роспотребнадзора из-за пневмонии. Физкультура у детей не проходит вот уже в течение полутора месяцев", - сказала она.

Сотникова также отметила, что устроившие бега на лыжах по специальному футбольному газону и резиновому покрытию беговых дорожек, нанесли урон территории школы. Если хулиганы будут найдены, школа может подать в суд.



