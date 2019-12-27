Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в пятницу рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По словам метеоролога, столица без снежного покрова в праздник не останется.

Предполагается, что температура воздуха в новогоднюю ночь составит около 0 градусов. Позднякова подчеркнула, что земля 31 декабря будет покрыта снегом.

Уточняется, что в разных районах Москвы толщина снежного покрова не будет одинаковой. Кроме того, синоптик заметила, что рассчитывать на морозы в городе жители и гости столицы могут уже в первые часы будущего года.