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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь
Большой театр, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в пятницу рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По словам метеоролога, столица без снежного покрова в праздник не останется.
 
Предполагается, что температура воздуха в новогоднюю ночь составит около 0 градусов. Позднякова подчеркнула, что земля 31 декабря будет покрыта снегом.
 
Уточняется, что в разных районах Москвы толщина снежного покрова не будет одинаковой. Кроме того, синоптик заметила, что рассчитывать на морозы в городе жители и гости столицы могут уже в первые часы будущего года.
ЕТ

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