Жд переезд в Тракторозаводском районе Волгограда будет закрыт на ремонт

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27 декабря 2019, 11:10 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Железнодорожный переезд в Тракторозаводском районе Волгограда будет закрыт на ремонт в ночь с 27 на 28 декабря.

В связи с ремонтными работами с 22:00 27 декабря до 04:00 28 декабря будет закрыто движение через железнодорожный переезд на 29 км перегона Орловка - Мечетка (пересечение с улицей Шурухина в Тракторозаводском районе Волгограда).

Объезд возможен по улицам Шкирятова, Костюченко, Пятой, Кропоткина, Николая Отрады, Героев Тулы, Латошинской и 3-йй Продольной магистрали.

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.