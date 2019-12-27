Железнодорожники переоделись в костюмы Деда Мороз и Снегурочки

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27 декабря 2019, 11:09 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Железнодорожники в костюмах Деда Мороз и Снегурочки напомнили волгоградским водителям о правилах проезда через переезды.

В преддверии новогодних и рождественских праздников волгоградские железнодорожники провели профилактическую акцию «Внимание - переезд!».

Мероприятие было организовано на переезде, расположенном на 1062 км перегона Разгуляевка – Пост 6 км, где отмечается интенсивное движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

В мероприятии приняли участие активисты совета молодежи Волгоградского региона ПривЖД, специалисты Волгоградской дистанции пути, а также сотрудники Госавтоинспекции. Двое железнодорожников были переодеты в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Они напомнили водителями о правилах проезда через железнодорожные переезды, раздали информационные памятки, а также подарили новогодние сувениры.