Путин поддержал инициативу Кондратьева о земле без торгов для фермеров

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26 декабря 2019, 18:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кондратьев предложил внести изменения в Земельный кодекс 26 декабря в ходе Госсовета.

По словам губернатора, Владимир Путин поручил проработать эту инициативу после встречи с общественностью в Адыгее.

«Фермерам трудно конкурировать с агрохолдингами по приобретению земли на торгах. Они предлагают предоставлять землю без торгов. Но в то время, когда эта норма работала, одни фермеры имели десятки, сотни гектаров, так как были приближены к тем, кто эту землю предоставлял, а другие не имели ничего. Если эту норму вернем, будет крайность. Если можно, введите критерии для фермеров, в каком случае они могут получать землю без торгов», — отметил губернатор.

Получая землю, должны быть обязательными условиями - регистрация КФХ, разведение и сохранение поголовья крупного рогатого скота. Земля должна выделяться из расчета 1 га на одну корову, но всего не более 100 га.

Так же губернатор предложил предоставлять землю без торгов сельскохозяйственным кооперативам, занимающиеся переработкой.

Предложение губернатора было поддержано Владимиром Путиным.

«Это правильно — надо выработать критерии для предприятий, которые можно наделять землей в особом порядке», — цитирует президента пресс-служба администрации Краснодарского края.