"Новая газета" сообщила, что к спецкору издания утром пришли с обысками следователи СКР и бойцы СОБРа

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26 декабря 2019, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

К спецкору «Новой газеты» пришли с обысками сотрудники СКР в сопровождении СОБРа. Сейчас никто в редакции не знает, где находится Юлия Полухина. Журналистку увезли на допрос "в неизвестном направлении". Коллеги из "Новой" считают действия силовиков противозаконными.

"В этой ситуации мы выражаем крайнее недоумение, что все было сделано подобным образом: ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли нашего корреспондента в неизвестном направлении. Мы требуем немедленно сообщить, где проходят следственные действия в отношении нашего специального корреспондента и допустить для участия в них адвоката. Пока все это похоже на похищение".

В заявлении редакции говорится, что произошедшее связано с ее публикациями о незаконных вооруженных формированиях на территории Донбасса, а также с расследованиями фактов контрабанды.