Не повезло с тезкой. Учительницу уволили с работы из-за судимостей, про которые она даже и не знала

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26 декабря 2019, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за ошибки в базе данных полиции 38-летняя россиянка лишилась работы учителя начальных классов. По данным правоохранителей у Дианы Гасановой десять судимостей. Вот только сама учительница никаких законов не нарушала и впервые узнала о том, что «отмотала» сроки за кражи, хранение и сбыт нapкотиков, когда пришла за справкой о несудимости.

Оказалось, что у нее существует полная тезка, которая и имеет проблемы с законом, вот только дата и место рождения у них разные. Но почему-то для МВД эта деталь оказалась несущественной, и удалять учительницу из базы данных правонарушителей они не хотят.

«Педагоги же с маленькими детьми работают. Мне посоветовали обратиться в cyд. Но в итоге — отказ за отказом. В школе развели руками: ты, конечно, учитель хороший, но держать сотрудника без документов не имеем права», — пояснила Гасанова КП.

Учительница обращается в суд, но победить систему пока не удается. По словам Гасановой, она не сможет вернуться на работу в школу, пока не устранит путаницу.