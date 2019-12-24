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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Бизнесмен выставил на продажу село в Красноярском крае вместе с жителями

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Бизнесмен выставил на продажу село в Красноярском крае вместе с жителями
Dmitry Chasovitin, globallookpress.com/

В Красноярском крае бизнесмен выставил на продажу село Васильевка, в котором стоит 45 домов и животноводческий комплекс. Село находится в Идринском районе края.  Сибирский предприниматель продает село вместе с жителями за 20 миллионов рублей.

Продажей села интересуются жители соседних районов. Звонят представителям продавца с вопросами, - передает НТВ
Они отвечают, что, после покупки села с проживающими там людьми можно "делать все что угодно", в том числе и выселить.

Согласно информации телеканала, в конце 1980-х годов Минусинскому строительному комбинату выделили средства на возрождение села, при этом руководитель компании позже получил земли в бессрочное пользование.

 

ИЧ

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