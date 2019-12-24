Владимир Евланов: Рождение тройни — это счастье втройне

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24 декабря 2019, 09:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В начале региональной недели депутат Государственной Думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов посетил многодетную семью Саутовых. У Станислава и Веры Саутовых месяц назад на свет появилась тройня. В День Рождения малышей Владимир Лазаревич вместе с депутатом городской Думы Краснодара Анной Ольховой приехали с подарками и поздравлениями. Вместе с ними счастливую семью поздравили с наступающими новогодними праздниками Дед Мороз со Снегурочкой.



Владимир Евланов поблагодарил родителей за решение стать многодетной семьей, являющейся ярким примером для подражания. Пожелал здоровья, счастья и всего самого доброго. Нужно добавить, что в семье Саутовых подрастает еще двое детей: семилетняя Александра и пятилетний Артем.



- Рождение ребенка в семье — это большое счастье, - рассказал Владимир Евланов. А появление тройни — это счастье втройне. В многодетной семье присутствует особая атмосфера взаимопомощи, воспитания, любви. И, конечно, желаю, чтобы таких семей в нашем крае было гораздо больше».