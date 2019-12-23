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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Чувашии «дед мороз-пристав» заставил должника заплатить 250 тысяч долга перед Новым годом

, 14:53 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Таван Ен

В Чувашии «дед мороз-пристав» заставил должника заплатить 250 тысяч долга перед Новым годом
чувашский "дед мороз-пристав" на скриншоте youtube-видео

Заплатить долг в четверть миллиона пришлось предпринимателю, который попался чувашским приставам в новогодний рейд. С нарушителем пообщался "дед мороз". Как сообщают местные СМИ, именно он и убедил заплатить по счетам.

«Дед мороз» убедил должника заплатить перед Новым годом 250 тысяч долга. Именно так рассказывают региональные СМИ о новогоднем рейде чувашских приставов.

«Лучше позаботиться об оплате накопленных долгов и не портить волшебное время подготовки к Новому году судебными приказами, арестами и ограничениями», — этот текст проговорил дед мороз, который сопровождал рейд чувашских приставов. Его процитировала газета «Таван Ен». Она тут же рассказала, что долг в 250 тысяч рублей был погашен в течение получаса.

В новогодние праздники у силовых структур в разных регионах завелась традиция в рейды накануне Нового года включать деда мороза. Костюм этого сказочного персонажа надевает, как правило, кто-то из сотрудников.

Выглядят эти рейды крайне нелепо. Потому что ощущение волшебства взрослые пытаются создать для детей. Какими глазами смотрели предприниматели на это представление чувашских приставов, журналисты не сообщили.

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