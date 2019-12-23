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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Татарстане после учений МВД с участием школьников уволилась начальник районного отдела образования

, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Татарстане после учений МВД с участием школьников уволилась начальник районного отдела образования

В Татарстане после учений МВД с участием школьников уволилась начальник районного отдела образования. Министерство лихорадит, проводится служебное расследование. Прокуратура организовала свою проверку.

В Татарстане силовики провели учения по разгону митингов. Бойцы тренировались на школьниках, которых им «одолжил» директор

В Татарстане силовики провели учения по разгону митингов. Бойцы тренировались на школьниках, которых им «одолжил» директор

Из социальных сетей стало известно, что на территории Новотроицкой школы были проведены занятия МВД по разгону демонстрантов с участием девятиклассников.  Бойцы в полной экипировке отрабатывали умение действовать при массовых беспорядках, а ученики болжны бли прорываться через корбоны силовиков со щитами в качестве нарушителей.

Примеру Татарстана последовали и педагоги школы Златоуста. Как мы уже писали, на линейке перед учащимися выступил спецназ ФСИН, который показал, как выполняется команда по нанесению ударов сверху и ударов снизу.

 

 

БИ

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