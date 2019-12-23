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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

«Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!». Спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона демонстрантов

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

«Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!». Спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона демонстрантов
Фото: соцсети

Что-то страшное происходит в стране, если детей используют в учениях силовиков или прямо на уроках спецназ показывает, как они готовы разгонять демонстрантов. И пока общественность обсуждает события в Татарстане, родители учеников кадетского класса школы № 21 в Златоусте возмущаются церемонией посвящения, которая прошла в учебном заведении.

В Татарстане силовики провели учения по разгону митингов. Бойцы тренировались на школьниках, которых им «одолжил» директор

В Татарстане силовики провели учения по разгону митингов. Бойцы тренировались на школьниках, которых им «одолжил» директор

На линейке перед школьниками выступил спецназ ФСИН, который показал применение приемов разгона демонстрантов. Взвод спецназа в форме и со щитами продемонстрировал, как выполняется команда по нанесению ударов. «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!» — приказал руководитель, после чего бойцы выполнили соответствующие движения.

«Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине», — сообщила депутат Законодательного Собрания региона Ольга Мухометьярова, которая и опубликовала ролик из репортажа «Злат ТВ» в Сети.

БИ

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