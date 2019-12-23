«Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!». Спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона демонстрантов

//Общество 13+

23 декабря 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Что-то страшное происходит в стране, если детей используют в учениях силовиков или прямо на уроках спецназ показывает, как они готовы разгонять демонстрантов. И пока общественность обсуждает события в Татарстане, родители учеников кадетского класса школы № 21 в Златоусте возмущаются церемонией посвящения, которая прошла в учебном заведении.

В Татарстане силовики провели учения по разгону митингов. Бойцы тренировались на школьниках, которых им «одолжил» директор

На линейке перед школьниками выступил спецназ ФСИН, который показал применение приемов разгона демонстрантов. Взвод спецназа в форме и со щитами продемонстрировал, как выполняется команда по нанесению ударов. «Палкой сверху, бей! Палкой снизу, бей!» — приказал руководитель, после чего бойцы выполнили соответствующие движения.

«Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине», — сообщила депутат Законодательного Собрания региона Ольга Мухометьярова, которая и опубликовала ролик из репортажа «Злат ТВ» в Сети.