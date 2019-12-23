Познер извинился перед Украиной и заявил о «политической ошибке России»

//Общество 13+

23 декабря 2019, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

Российский телеведущий Владимир Познер заявил во время встречи в своём московском ресторане «Жеральдин», что в конфликте между Россией и Украиной виноваты именно российские политики.



Познер заявил о политической ошибке России по отношению к Украине и назвал нашу страну «во многом виноватой» в конфликте, который на протяжении шести лет не прекращается между Киевом и Москвой.



О событиях 2014 года и новой политике Украины, в которой явно видны зачатки нацизма, ведущий предпочёл умолчать.



Также Познер признался, что новый президент Украины Владимир Зеленский «покорил» его одним своим заявлением. После своего избрания украинский лидер обратился к чиновникам: «Не надо вешать мой портрет у себя в кабинетах, повесьте портреты своих детей. Когда вы будете подписывать какие-то документы - смотрите на них».



По словам ведущего, сейчас наступил момент, когда ситуацию можно «исправить или усугубить». Коллега Владимира Познера по телевизионному цеху журналист Андрей Караулов, задаётся вопросом, кто уполномочивал Познера извиняться от имени России?



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