Секс-скандал с генералом Марковым?

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23 декабря 2019, 10:03 [ «Аргументы Недели», Николай ПАРАТУНИН ]

Федеральное средство массовой информации, специализирующееся на борьбе с коррупцией в России - «Первое антикоррупционное СМИ», ПАСМИ (pasmi.ru) опубликовало видеоролик скандально-сексуального плана, в котором «главную роль» исполняет мужчина, похожий на первого заместителя руководителя Главного управления криминалистики СКР Андрея Маркова. Другие роли в ролике исполняют пока неопознанные девушки «пониженной социальной ответственности».

Совсем недавно, в публикации «СКР и защита детей – что было и что будет» мы рассказывали о кураторе детской темы в СКР генерале Комиссарове и напомнили о том, что возможное расположение руководства СКР к Бренник так и осталось без оценки контролирующих органов. Может быть, благодаря секс - скандалу дать оценку удастся сейчас? Ведь на видео не банальная «интимная связь с двумя девушками человека, похожего на генерального прокурора». Месье, похожий на генерала СКР Маркова, судя по видео, знает толк в самых дорогих извращениях. Возможно, вот она, всё подминающая – принципиальность, честность, неподкупность - мотивация при принятии решений в бытность главой СК по Московской области.

Часть 1 статьи 28 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 N 403-ФЗ:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником Следственного комитета своих служебных обязанностей и совершение проступков, порочащих честь сотрудника Следственного комитета, к нему применяются следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) понижение в специальном звании;

5) лишение медалей Следственного комитета;

6) лишение нагрудного знака "Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации";

7) предупреждение о неполном служебном соответствии;

8) увольнение из Следственного комитета по соответствующему основанию.

Интересно, какого именно дисциплинарного взыскания достоин генерал Марков?

Николай ПАРАТУНИН