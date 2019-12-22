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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Собиравшиеся уволиться из-за маленькой зарплаты украинские министры оказались миллионерами

, 15:58 [ «Аргументы Недели», , ]

Собиравшиеся уволиться из-за маленькой зарплаты украинские министры оказались миллионерами
фото: pixabay.com

Скандал с увольнением двух украинских министров получил новый виток. Чиновники пожаловались на маленькие зарплаты. На самом деле, у них миллионные доходы. Об этом сообщили украинские СМИ.

О том, что из украинского кабмина собрались увольняться два крупных чиновника, сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход. Она заявила, что глава минюста Денис Малюська и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов подали в отставку по причине «маленькой зарплаты».

Информацию тут же подхватили украинские масс-медиа. Это произошло 16 декабря. Теперь выяснилось, что Денис Малюська сообщил о поступлении пенсии из Международного банка реконструкции и развития, который находится в столице Соединенных Штатов. Министр получил доход в размере 1 056 038 гривен. Теперь Малюска заявляет, что нынешняя зарплата его «более или менее устраивает».

В свою очередь Тимофей Милованов в декларации о доходах указал 160 тысяч долларов зарплаты, полученной в Питсбургском университете. Кроме того, ему платят больше 4 миллионов гривен, как члену Совета Национального банка.

Ранее тот же самый Милованов показывал скриншоты выплат в министерстве. За три месяца работы в должности министра он получил чуть больше 91 тысячи гривен. Но министра поправили. Один из депутатов Верховной Рады Александр Дубинский опубликовал документ, в котором говорится, что глава украинского минэконом в ноябре получил еще и премию в размере 236 тысяч гривен.

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