В Татарстане силовики провели учения по разгону митингов. Бойцы тренировались на школьниках, которых им «одолжил» директор

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22 декабря 2019, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Вот такие «учения» проводятся силовиками на школьниках 9 класса Новотроицкой Школы Тукаевского района Татарстана. Задача бойцов была научиться действовать при массовых беспорядках молодежи. Учеников просили нападать на людей в полной экипировке, а те, в свою очередь, скручивали и давали отпор девятиклассникам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ... ЖУРНАЛИСТА! (@pulya.ne.dura)22 Дек 2019 в 3:14 PST

Один из школьников на условиях анонимности подтвердил изданию «МБХ медиа», что такие учения действительно проводились. По его словам, ни детей, ни их родителей о таком мероприятии не предупреждали. «Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию. Созывали так: директор зашел на урок и сказал выйти на улицу по окончанию урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он "одолжил" учеников», - сообщил школьник.

Изначально местная жительница Екатерина Пантелеева, которая опубликовала видео, написала, что это учения Росгвардии, однако они опровергли участие своих бойцов в «учениях» со школьниками.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности. Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к указанным событиям не имеют", - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Татарстану. Остается выяснить, кто из силовиков тренировался на школьниках.