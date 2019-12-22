Политик Андрей Мамыкин: Экс-министр Шадурскис говорит по-русски, как заинька!

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22 декабря 2019, 13:23 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-министр образования Латвии Карлис Шадурскис, фото соцсети

Экс-министр образования Латвии Карлис Шадурскис прославился тем, что ввел «школьную реформу», которая шаг за шагом привела к тому, что образование в Латвии можно получить только на госязыке. В «историю Латвии» г-н Шадурскис вошел, как «Черный Карлис» из-за отрицания всего русского.

Не только в сфере образования экс-министру мешал русский язык, но и в сфере питания: будучи депутатом, еще в 2015 году «Черный Карлис» предложил в ответ на запрет ввоза в РФ латвийских шпрот запретить импорт водки из России.

Ярый борец с русскими школами и детскими садами, г-н Шадурскис в 2008 году объявил, что прекращает общаться с журналистами на русском языке и будет давать интервью только на латышском. Вот такова позиция «Черного Карлиса».

Может быть все так и осталось бы, но «выплыл» факт! Интересный случай рассказал журналист и политик Андрей Мамыкин.

«Откопал тут в дедушкиной квартире свой старый компьютер. Тот копм не простой, а с архивом канала ТВ 5. Ну и «шо» я вижу? Министр Шадурскис говорит по-русски, как заинька, хвалит русское гостеприимство и корит латышей за закрытость, считает георгиевскую ленточку – искренним проявлением патриотизма! Сентябрь 2012 года, на минуточку! 8 лет после школьной реформы.

И «шо» с людьми делает время?

Предлагаю судить Шадурскиса, как изменника родины, лишить гражданства и выгнать из страны!

А может быть, мне надо утопить этот компьютер самому? И не публиковать таких антигосударственных цитат? Ведь Шадурскиса признают «щаз» в новой геополитической ситуации не иначе, как агентом Кремля, майором ФСБ и просто врагом латышского народа….Что делать? Ума не приложу!»