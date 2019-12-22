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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Санкт-Петербург окутало туманом

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

Санкт-Петербург окутало туманом
ворона на фоне Невы, pixabay.com

Утром в воскресенье, 22 декабря, Санкт-Петербург окутал густой туман. Согласно последней информации синоптиков, плохая видимость наблюдается в южной части Северной столицы, в частности, в Пулково.

Отмечается, что погодные условия никак не отразились на расписании аэропорта – в настоящий момент рейсы прибывают и отправляются по графику.

Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что Петербургом сегодня завладел циклон, центр которого расположен над Ботническим заливом. Именно он принес в город туман, облачность и дожди. Воздух в Северной столице прогрелся до плюс 5 градусов.

ЕТ

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