Санкт-Петербург окутало туманом

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22 декабря 2019, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

ворона на фоне Невы, pixabay.com

Утром в воскресенье, 22 декабря, Санкт-Петербург окутал густой туман. Согласно последней информации синоптиков, плохая видимость наблюдается в южной части Северной столицы, в частности, в Пулково.

Отмечается, что погодные условия никак не отразились на расписании аэропорта – в настоящий момент рейсы прибывают и отправляются по графику.

Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что Петербургом сегодня завладел циклон, центр которого расположен над Ботническим заливом. Именно он принес в город туман, облачность и дожди. Воздух в Северной столице прогрелся до плюс 5 градусов.