Медики вызывали спецвертолёт на место ДТП на Калужском шоссе в Москве

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21 декабря 2019, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Один человек погиб и один человек пострадал в результате ДТП на 23 км Калужского шоссе в поселении Сосенское в Новой Москве. По данным ГИБДД РФ, на 23 километре на дублере Калужского шоссе легковой автомобиль наехал на дорожное ограждение.

В результате аварии один человек погиб и один пострадал. Пострадавшего госпитализировали на медицинском вертолете.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики. Медики вызывали вертолёт, и пострадавшего госпитализировали.

В МЧС уточнили, что возгорания нет.