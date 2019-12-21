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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Медики вызывали спецвертолёт на место ДТП на Калужском шоссе в Москве

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Медики вызывали спецвертолёт на место ДТП на Калужском шоссе в Москве

Один человек погиб и один человек пострадал в результате ДТП на 23 км Калужского шоссе в поселении Сосенское в Новой Москве.  По данным ГИБДД РФ, на 23 километре на дублере Калужского шоссе легковой автомобиль наехал на дорожное ограждение. 

В результате аварии один человек погиб и один пострадал. Пострадавшего госпитализировали на медицинском вертолете.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС, медики. Медики вызывали вертолёт, и пострадавшего госпитализировали.
В МЧС уточнили, что возгорания нет.

ИЧ

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