Шведская журналистка рассказала, как подружиться с русскими

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20 декабря 2019, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Журналистка из Швеции Анна-Лена Лаурен озвучила способ, как можно «быстро и без проблем» найти друзей в России. Она считает, что весь секрет кроется в совместных путешествиях.

Лаурен посоветовала больше ездить на поездах дальнего следования, где можно познакомиться с самыми разными людьми. «Лучшее в поездках по России - это ваши спутники. Вам помогают с багажом. Вас угощают едой. Вы беседуете о жизни и смерти. Завязывается дружба», - рассказала она.

По словам шведки, русские вовсе не являются угрюмыми и вечно недовольными, как принято считать на Западе. «Четыре человека могут делить тесное купе, и между ними практически никогда не будет конфликтов», - уверена журналистка.