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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В российском парламенте опасаются «закручивания гаек» после стрельбы на Лубянке

, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

В российском парламенте опасаются «закручивания гаек» после стрельбы на Лубянке

Сегодня в спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ начались обыски. Именно здесь занимался Евгений Манюров, устроивший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

В самом клубе уверены, Евгений не был профессионалом и даже не любителя не тянул. Его третье место на соревнованиях по практической стрельбе простая формальность, поскольку и соревновались-то всего три человека в группе. 

Но сейчас в нижней палате парламента опасаются «закручивания гаек» после стрельбы на Лубянке. Депутаты предполагают, что вчерашний инцидент спровоцирует ужесточение правил получения оружия и владения им.

«У человека у каждого может быть своё хобби, свои интересы… кому-то просто нравится оружие, кто-то модели самолётов, машин собирает. Человек может по-разному свои внутренние желания проявлять. Сейчас опять вот эта ситуация будет использоваться для того, чтобы где-то, в каких-то вопросах гаечки подзакрутить. У нас человек, к сожалению, попал в центр Москвы с оружием в руках. Думаю, что сегодня огромное количество людей могут просто попасть из-за одного такого нездорового, вопиющего случая в затруднительную ситуацию. Опять любая проблема у нас решается двумя способами: за счёт граждан либо запретить. Вот всё», - сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

БИ

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