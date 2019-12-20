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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Девочка в Омске спаслась от нападения криком, напугав злоумышленника

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tsargrad.tv

Девочка в Омске спаслась от нападения криком, напугав злоумышленника
Фотобанк АН

Чрезвычайное происшествие случилось в Омске. На девочку, которая вечером возвращалась с тренировки, напал мужчина. Но она спаслась криком: испугавшись, злоумышленник сбежал.

В социальных сетях города рассказали, что произошедшее случилось вечером, 19 декабря. По дороге домой на школьницу сзади напал человек в натянутом капюшоне и с черным шарфом. Он схватил девочку и полез ей под куртку. Ребенок от страха громко закричал, после чего нарушитель испугался, оттолкнул "несостоявшуюся жертву" и убежал прочь.

Заявления от пострадавшей стороны в органы полиции пока не поступало. Поэтому, данная информация пока подтверждена быть не может. Все обстоятельства уточняются.

ЕЧ

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