В Кургане мужчина в костюме динозавра пришел к зданию администрации, чиновники вызвали полицию

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20 декабря 2019, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

«Динозаврики, может вы у нас, а не в Африке…» по крайней мере, один точно. В Кургане мужчина пришел к зданию администрации области в костюме динозавра и стал подметать крыльцо от снега.

Чиновники почему-то сильно испугались и вызвали полицию. Органы правопорядка «динозаврика» проверили – не судим, не привлекался, порочащих связей не имел и несмотря на день рождения был трезв как стеклышко.

Зачем пришел к чиновникам с метлой – объяснять не стал. Но поскольку это фото появилось в сети, то все решили, что это была просто шутка, хотя некоторые посчитали «динозаврика» террористом.