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20 декабря 2019, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Среди фотографий «стрелка с Лубянки» Евгения Манюрова, которые публикуют различные таблоиды и сетевые СМИ, появился снимок, который не имеет ничего общего с тем, кто устроил побоище. На фото совершенно другой человек, которого зовут Олег Кучеренко и он из Санкт-Петербурга.

Он был крайне удивлен, когда увидел свое лицо на страницах изданий. «Дурдом какой-то. Кто-то понатырил фотографий. С утра, блин, встаю, во «ВКонтакте» треш творится. Пишут с левых страниц. Друзья понаприсылали фоток: спрашивают, что это такое?» — пожаловался Кучеренко Daily Storm.

Не известно, кто из журналистов ошибся в самом начале, но сейчас уже многие издания срочно поменяли фотографии.