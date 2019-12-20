Когда муж губернатор Кемеровской области, грех не наградить свою жену медалью «За служение Кузбассу»

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20 декабря 2019, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: ako.ru

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев медалью «За служение Кузбассу» наградил свою супругу. Благотворительность – дело хорошее, особенно, когда ей занимается первая леди региона, да еще и возглавляет Совет по вопросам попечительства в социальной сфере.

В пресс-службе администрации Кемеровской области сообщают, что жена губернатора получила награду «за выдающийся организаторский талант и значительный вклад в совершенствование государственной политики в социальной сфере, за высокий профессионализм, ответственный подход к делу, активную гражданскую позицию, сохранение духовно-нравственных ценностей и укрепление семейных традиций».

«Все в дом, все в семью. И медали тоже», «А пусть теперь каждый губернатор в России сразу своей жене по медальке повесит», «Сами себе назначают на должности, сами себя награждают, а на нас всех им наплевать», - комментируют новость в Сети.