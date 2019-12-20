Изменение климата может привести к появлению тарантулов в Москве

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20 декабря 2019, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов предупредил, что если климат на планете и дальше продолжит меняться, то в Москве могут появиться пауки-тарантулы.

«Глобальное потепление приведет к тому, что на территорию столицы попадут представители флоры и фауны из более южных регионов... Можно будет наблюдать пауков-фаланг, тарантулов и всех представителей членистоногих, пресмыкающихся нашего юга, они могут появиться в столице, а некоторые виды уже здесь», - рассказал он.

Абизов отметил, что на юге Московской области уже есть пауки-каракуты и ядовитые змеи. Также в регионе начали приживаться такие южные растения, как виноград и абрикосы.