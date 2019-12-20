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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Денежная находка пенсионера из Оренбурга: мужчина нашел сумку с миллионом

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: zpravda.ru

Денежная находка пенсионера из Оренбурга: мужчина нашел сумку с миллионом
Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Новосергиевскому району Оренбургской области поступило телефонное сообщение. Сотрудник инкассаторской службы сообщил: была похищена сумка с миллионом рублей.  

Известно, что служащий получил выручку в одной из организаций, положил инкассаторскую сумку с деньгами на крышу служебного транспорта и уехал. Когда мужчина приехал к банку, он обнаружил отсутствие важного багажа. Вернувшись к зданию организации, пропажа не нашлась и там.   

Позже пресс – служба рассказала, что сумка с деньгами была найдена на дороге местным пожилым жителем.  Он даже не думал о подобном гонораре и честно вернул находку в полицейский участок. Теперь миллион рублей на месте.

ЕЧ

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