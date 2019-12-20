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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Движение по улице Большая Лубянка ведется в привычном режиме

, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Движение по улице Большая Лубянка ведется в привычном режиме
Фотобанк АН

Движение по улице Большая Лубянка открыто, автомобилисты могут проехать в привычном режиме.  Об этом говорит пресс-служба Московского транспорта.

Известно: вечером 19 декабря, движение транспорта в центре столицы на Большой Лубянке было перекрыто. Сейчас же Мостранспорт сообщил в Twitter, что дороги открыли, городской транспорт ходит своими обычными маршрутами.

Ранее, вице-президент ассоциации «Альфа» Алексей Филатов, высказал своем мнение.  Мужчина считает: нападение на приемную Федеральной службы безопасности было заранее спланировано. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов уже ведет центральный аппарат СК РФ.

 

ЕЧ

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