Движение по улице Большая Лубянка ведется в привычном режиме

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20 декабря 2019, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Движение по улице Большая Лубянка открыто, автомобилисты могут проехать в привычном режиме. Об этом говорит пресс-служба Московского транспорта.

Известно: вечером 19 декабря, движение транспорта в центре столицы на Большой Лубянке было перекрыто. Сейчас же Мостранспорт сообщил в Twitter, что дороги открыли, городской транспорт ходит своими обычными маршрутами.

Ранее, вице-президент ассоциации «Альфа» Алексей Филатов, высказал своем мнение. Мужчина считает: нападение на приемную Федеральной службы безопасности было заранее спланировано. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов уже ведет центральный аппарат СК РФ.