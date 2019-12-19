По уточненной информации, один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

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19 декабря 2019, 20:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, Интерфакс

фото: Анастасия Боровикова, АН

По уточненной информации, один сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) погиб в результате в четверг, 19 декабря, вечером стрельбы на Лубянке в центре Москвы. Серьезно пострадали двое сотрудников ФСБ.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в результате стрельбы на Большой Лубянке погиб один сотрудник службы. По данным Минздрава России, два силовика получили "крайне тяжёлые ранения".

Злоумышленник нейтрализован. Его личность устанавливается.

Ранее СМИ сообщали о троих погибших силовиках и троих пострадавших.

Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда в Государственном Кремлёвском дворце проходит концерт в честь Дня работника органов безопасности России. День работника органов безопасности отмечается 20 декабря.