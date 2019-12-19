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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Зима-холода: согреваемся безопасно

, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье Сегодня

Зима-холода: согреваемся безопасно
Фотобанк АН

Отопление включили. И теперь россиянам необходимо быть внимательными. Ведь отопительное оборудование является одной из самых частых причин пожаров зимой.

Печи и дымоходы должны работать исправно, без трещин. Для продления срока их «жизни» раз в два месяца необходимо проводить чистку от сажи. Запрещается использовать горючие жидкости, сушить на печи и возле нее дрова, обувь, одежду, устанавливать мебель. Это может привести к быстрому возгоранию.

Если у вас дома есть бойлеры и водонагревательные котлы, следует тоже знать немного тонкостей.  Самое главное - регулярно проверять и в случае необходимости ремонтировать.

Использовать для обогрева духовки и газовые плиты категорически запрещается – это грозит выделением угарного газа. Если же вы почувствовали непонятный запах, незамедлительно выключите газовые приборы и вызовите аварийную службу по телефону 04 или 104 с мобильного телефона.

Очень важно покупать отопительную технику в проверенных местах и только в официальных магазинах. Во время установки обязательно обратитесь к мастеру. Согревайтесь с пользой и не мерзните этой зимой!

ЕЧ

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