За незаконный контент соцсети будут оштрафованы

//Общество 13+

19 декабря 2019, 16:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По данным Лиги безопасного интернета, около 7 млн российских подростков состоят в сообществах о убийстве, суициде, насилии и.т.д.

Для чего создаются такие группы, почему их не блокируют? Трагедия в Керчи подтверждает, что виртуальный мир опасен и его нельзя недооценивать. Подростки сначала “просто общаются” в группах о стрельбе в школах, а потом раздаются выстрелы.

По предложению Лиги безопасного интернета штрафовать соцсети за то, что те не блокируют опасные сообщества своевременно по запросу, в Госдуму был внесен законопроект но был возвращен на доработку и сегодня вынесен на парламентские слушания Совета Федерации.

Обсуждение шло по двум направлениям — что нужно сделать, чтобы дети не потребляли опасный контент и как с этой точки зрения следует доработать законопроект.

45% российских подростков подвергаются деструктивному влиянию в соцсетях.

Председатель профильной комиссии Общественной палаты РФ Александр Малькевич привёл в пример историю с украинским пранкером Вольновым, который скандально прославился своим глумлением над трагедией в «Зимней вишне». Его контент был признан незаконным ещё в 2017 году:

«Есть решение суда, чтобы удалить все сообщества в Вконтакте, связанные с ним. Все группы работают!».

Член правления Лиги безопасного интернета Денис Давыдов сообщил, что по данным за прошлый год на группу о стрельбе в школах было подписано 125 тысяч человек, 112 тысяч из них это подростки.

Антон Немкин глава «Цифровой долины Сочи» заявил, что правоохранительные органы не успевают физически реагировать на такой вал. Нужно работать на опережение, нельзя позволить таким сообществам набирать себе паству.

Краснодарский край имеет опыт проектов, защищающих детей. Большой опыт волонтерского движения в крае может стать опорой в борьбе с опасным контентом в соцсетях.

Законопроект будет доработан - уже создана рабочая группа, которая соберет мнения экспертов и внесет необходимые поправки. Уже в начале следующего года его вернут на рассмотрение Государственной Думы.