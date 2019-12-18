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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Совете Федерации предложили увеличить детские выплаты для молодых матерей

, 15:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Совете Федерации предложили увеличить детские выплаты для молодых матерей
Фото: pixabay.com

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

Предполагается, что молодые матери смогут получать не менее 40% от установленной средней зарплаты в регионе. Также Министерству труда, Министерству финансов и Министерству экономического развития порекомендовали рассмотреть вариант, при котором женщины во время отпуска по уходу за ребенком смогут получать пособие в размере детского прожиточного минимума для каждого из детей, находящихся на иждивении.

АБ

//картина дня

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от средней зарплаты по региону.

В Совфеде предложили увеличить детские выплаты, если женщина родила первенца, не достигнув 25 лет. В таком случае размер…

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