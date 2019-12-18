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18 декабря 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.ru

Фотобанк АН

Стало известно, почему россияне плохо спят в поездах. Об этом сообщается в исследование, которое проводил онлайн-сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

В целом, 40,7 процентов россиян не могу уснуть, когда едут. Из них 23,7 процента видят причину этого в попутчиках, а 28,2 процента поделились, что не могут заснуть даже если им создать комфортные условия.

Чутко спят 21,4 процента путешественников, а 11,5 процента жалуются на неудобные полки в вагонах. По результатам анализа, 8,4 процента сказали: невозможно спать под стук колес состава.

Ранее стало известно, что пассажиры смогут купить билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 30%. Специальное предложение распространяется на все поезда дальнего следования внутри России.