Вашингтон отсудил у Сноудена доходы от мемуаров

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18 декабря 2019, 12:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ] Источник: агентство Bloomberg

копии книги Сноудена на распродаже на Украине globallookpress.com/ Jörg Carstensen

Суд в Вирджинии лишил Эдварда Сноудена права на доходы от собственной книги. Перебежчик нарушил правила. Теперь все деньги получит американское правительство.

Секреты Сноудена

Окружной судья Лиама О’Грэди принял во внимание условия трудового контракта Сноудена. Перед публикацией книги тот должен был направить рукопись в адрес ЦРУ и АНБ. Однако этого сделано не было.

Сторона защиты пыталась оспорить этот довод и напомнила, что правительство США заявило об отказе рассмотрения материалов должным образом и в разумные сроки. Судья ответил адвокату, что перебежчик даже не пытался предпринять какие-либо действия, связанные с согласованием публикации.

Приговором стала передача Белому дому права на получение доходов от продажи книги Сноудена. К слову, о возможности подобного решения предупреждал ветеран российской разведки Николай Егоров в интервью «Аргументам недели».

«Все доходы от продажи мемуаров бывшего агента спецслужб по решению суда могут быть конфискованы», — заявил Николай Егоров еще в сентябре: «А гонорары Сноудена за книгу, говорят, рекордные. Ведь запретный плод сладок».