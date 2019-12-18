Когда улетаем? Самые загруженные дни в аэропортах перед праздником

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18 декабря 2019, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Фотобанк АН

Стали известны самые загруженные предпраздничные дни в аэропортах Москвы. Об этом говорит статистика, проведенная сервисом Biletix.

Аналитиками проведен анализ бронирований авиабилетов с вылетом из Москвы. Специалисты охватили период с 20 декабря 2019 по 8 января 2020 года.

В результате, 28 и 30 декабря 2019 года станут самыми загруженными предновогодними днями. Именно тогда россияне стремятся улететь на отдых перед праздником.

Известно, что после новогодних каникул, начнутся короткие рабочие будни. Жители нашей страны будут трудиться в четверг и пятницу - 9 и 10 января.