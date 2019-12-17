Космонавт рассказал о главной угрозе человечеству

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17 декабря 2019, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Космонавт и герой России Геннадий Падалка рассказал, что главной катастрофой для жителей Земли являются вовсе не климатические или техногенные проблемы.

Падалка признался, что его, как космонавта, часто спрашивают, насколько сильно меняется облик планеты. Также популярными являются вопросы о глобальных катастрофах.

«Основная проблема — это конфликты между людьми, между странами на Земле. Мы, летая там в космосе, работая в таких экстремальных условиях, плечом к плечу строя космические города в замкнутом пространстве, часто думаем, почему мы не всегда используем те же самые подходы здесь, на Земле», - рассказал он.