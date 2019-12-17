Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Онищенко счел привычную всем застольную традицию языческой

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Онищенко счел привычную всем застольную традицию языческой
Фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал языческой основную застольную традицию россиян. Бывшему главному санитарному врачу страны не понравилась привычка чокаться.

Онищенко заявил, что традиция чокаться во время застолий – это «ритуал вульгарных язычников». Также он посоветовал соотечественникам провести праздник с семьей и отказаться от алкогольных напитков в новогоднюю ночь.

«Не вздумайте встречать где-нибудь в каком-нибудь ресторане, где поют пошлые песни, напиваются, хватают друг друга за те части анатомии, до которых в обычной жизни не принято дотрагиваться», - сказал Онищенко.

АБ

//картина дня

В мире

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в

СМИ: американские чиновники обвинили российский корабль в "небезопасном" поведении

В США обвинили российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" в "небезопасном" поведении в международных водах у юго-восточного побережья Штатов. Об этом сообщили неназванные американские чиновники.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против продажи земли и изменений трудового законодательства. Ситуация накалена до предела. Очевидцы сообщают о стычках с полицией.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Появляются подробности о многодетной семье из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области. В отношении многодетного отца, 46-летнего главы семейства…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой взять под контроль ситуацию семьи…

//новости ан