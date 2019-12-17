Онищенко счел привычную всем застольную традицию языческой

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17 декабря 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал языческой основную застольную традицию россиян. Бывшему главному санитарному врачу страны не понравилась привычка чокаться.

Онищенко заявил, что традиция чокаться во время застолий – это «ритуал вульгарных язычников». Также он посоветовал соотечественникам провести праздник с семьей и отказаться от алкогольных напитков в новогоднюю ночь.

«Не вздумайте встречать где-нибудь в каком-нибудь ресторане, где поют пошлые песни, напиваются, хватают друг друга за те части анатомии, до которых в обычной жизни не принято дотрагиваться», - сказал Онищенко.