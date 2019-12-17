Две стороны одной медали: Полтавская и Сталинградская

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17 декабря 2019, 11:15 [ «Аргументы Недели. Волгоград», Сергей ИВАНЮК ]

Историкам и искусствоведам известно, что экспонируемая в Музее-заповеднике «Сталинградская битва» панорама является не первым панорамным полотном, посвященным решающей битве. Одной из них стала панорама «Битва на Волге», которая была написана 40-е – 50-е годы прошлого столетия на основе архивных материалов группой художников студии имени Грекова. Но сегодня она находится на территории другого государства, не заинтересованного в её сохранении.

Работа над эскизами панорамы «Битва на Волге» началась в 1948 году. Художники несколько раз выезжали на этюды в Сталинград, делали зарисовки зимнего пейзажа Мамаева Кургана, присутствовали на съемках батальных сцен для первого кинофильма «Сталинградская битва». Военным консультантом при создании полотна выступил Маршал Советского Союза В. И. Чуйков. Стоит отметить, что все художники были участниками Великой Отечественной войны.

Впервые готовая панорама была представлена 23 февраля 1950 года в Москве в Академии художеств СССР на отчетной художественной выставке студии им. Грекова. Позже этого, уже как передвижная панорама, она экспонировалась на выставочных площадках Советского Союза – Сталинграде, Симферополе, Киеве и других городах.

Панорама представляла собой выставочный эскиз в пятую часть натуральной величины, 22 метра в окружности и четыре метра в высоту. Сюжетом панорамы стали бои в январе 1943 года, когда советскими войсками была взята вершина Мамаева Кургана.

На какой-то период времени следы панорамы были потеряны. Высказывались даже предположения, что она была разрезана на фрагменты и передана по частям на хранение в различные музеи Советского Союза. Но благодаря исследовательской работе искусствоведа С. А. Аргасцевой, удалось установить, что эта панорама хранится в одном из музеев Полтавы, в частности в фондах музея Истории Полтавской битвы. Каким же образом она туда попала?

Дело в том, что в отечественной исторической науке очень часто проводились параллели между двумя решающими сражениями в отечественной истории – Полтавской и Сталинградской битвами. Благодаря победе русского и советского оружия они стали поворотными сражениями в двух важных для нашей истории войнах – Великой Северной войне начала XVIII в. и Великой Отечественной войне, и в итоге привели к полной победе над врагом.

Сравнивали Полтавскую и Сталинградскую битву не только отечественные историки, но и мировая историческая наука. Так, английский историк Джон Эриксон писал: «Если победа под Полтавой в 1709 г. вывела Россию в число европейских держав, то победа под Сталинградом показала, что СССР становится ведущей мировой державой». Немецкий генерал, участник Сталинградской битвы Ганс Дёрр в своей книге «Поход на Сталинград» хоть и пространно, но констатировал, что «в 1942 г. Сталинград стал поворотным пунктом второй мировой войны. Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в ее истории, для России — ее величайшей победой. Под Полтавой (1709 г.) Россия добилась права называться великой европейской державой, Сталинград явился началом ее превращения в одну из двух величайших мировых держав».

Примечательно, что уже 29 мая 1945 года администрация Полтавской области приняла постановление «Об организации Государственного военно-исторического заповедника на поле Полтавской битвы 1709 г.». Инициатива полтавчан была поддержана правительством страны, которое решило создать на памятном поле Полтавской битвы музей, рассказывающий историю этого сражения. В течение двух лет был создан музей Истории Полтавской битвы, который открыл свои двери для посетителей 23 сентября 1950 г. – в пятую годовщину освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков.

Можно предположить, что именно по причине тесной взаимосвязи между двумя выдающимися сражениями отечественной истории – Полтавой и Сталинградом, актом от 29 июля 1963 г. Министерством культуры СССР музею Истории Полтавской битвы на постоянное хранение была передана панорама «Битва на Волге».

Она экспонировалась в полтавском музее в течение 60-х и 70-х годов, вплоть до начала 80-х, когда она была демонтирована и передана в фонды музея-заповедника «Поле Полтавской битвы», где находится и сейчас в фондовом хранилище в свернутом виде. Возможно, это было связано с тем, что состояние панорамы оценивалось как удовлетворительное, и еще в 1968 году она стояла в планах на реставрацию.

Летом 1982 года в Волгограде состоялось торжественное открытие музея, в котором экспонировалось величественное полотно вновь созданной группой художников-грековцев панорамы «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», ставшей одним из ярких произведений советского панорамного искусства. Стоит отметить, что в группе художников, участвовавших в создании волгоградской панорамы, были П.И. Жигимонт и Г.И. Марченко, ранее работавшие над полотном «полтавской» панорамы «Битва на Волге».

Музей-панорама «Сталинградская битва» стала центром изучения панорамного искусства. Ее руководство предпринимало ряд попыток объединить в одном учреждении хранение памяти обо всех панорамах, посвященных битве на Волге. С этой целью велась интенсивная переписка с сотрудниками и дирекцией заповедника «Поле Полтавской битвы». К тому же представители последней выступали и ранее с инициативой передачи полотна панорамы «Битва на Волге» в профильные музеи. В результате длительных переговоров в 1987 году была достигнута письменная договоренность о том, что «дирекция заповедника согласна на передачу полотна» панорамы «Битва на Волге» в музей-панораму «Сталинградская битва».

Но сложные события 90-х гг. внесли свои коррективы в планы советского музейного сообщества. Два близких по духу музея, рассказывающих о переломных сражениях отечественной истории и славе русского оружия, стали принадлежать двум разным государствам, а общая атмосфера упадка и уныния не благоприятствовала культурному обмену.

Тем не менее, попытки передачи полотна панорамы, посвященного Сталинградской битве и по-прежнему хранившегося в запасниках заповедника «Поле Полтавской битвы», предпринимались и в это непростое время. При нынешнем же положении дел, возобновление таких переговоров практически невозможно.

В настоящее время в условиях запущенного на Украине процесса декоммунизации достаточно трудно поднимать вопрос о передаче панорамы в Россию, да и само существование в будущем музея-заповедника «Поле Полтавской битвы» ставится под вопрос.

В таких сложных политических условиях под угрозой находится и полотно панорамы «Битва на Волге», которой в «новой» истории Украины, скорее всего не найдется места, и оно попросту сгниет в запасниках, как предрекал директор музея А.В. Янович. Остается только надеяться, что общественность, научное и музейное сообщество воспрепятствует этому и сохранит для потомков историю о памятном событии российской истории, а грандиозное полотно панорамы «Битва на Волге» когда-нибудь получит возможность экспонирования на одной из выставочных площадок России или Украины.