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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Березниках мужчина умер в троллейбусе. "Скорая" приехать отказалась

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Березниках мужчина умер в троллейбусе.
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В Пермском крае в городе Березники мужчина умер в троллейбусе. Бригада скорой помощи приехать на вызов к пассажиру не смогла. Не было свободной кареты скорой помощи.  Водитель троллейбуса хотел довезти мужчину в больницу вместо спецмашины.

Но троллейбус - не скорая, не успели. О смерти человека в троллейбусе в Березниках пишут в соцсетях местные жители, - сообщает URA.RU.  По рассказу очевидцев, мужчине стало плохо в городском общественном транспорте. Люди вызвали скорую.
Вот как описала ситуацию Елена Орлова в соцсети "ВКонтакте": "В троллейбусе человеку стало плохо. Позвонили в скорую помощь, диспетчер ответил, что машин свободных нет. Водитель троллейбуса самостоятельно повез мужчину в скорую помощь, но так как у троллейбуса скорость не как у скорой помощи, мужчина скончался в транспорте".

Подписчики призвали главного врача скорой помощи объясниться: "Хочется услышать объяснения главврача скорой помощи. Накажет ли он диспетчера, принимавшего вызов и отказавшему о помощи человеку". Несколько пользователей сети отметили, что нередко бригады медиков вынуждены выезжать не на экстренные случаи, куда можно было бы направить участкового терапевта.

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