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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2022 года

, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2022 года
Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Глава РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января. 

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В соответствии с новым законодательством накопительная часть пенсии (около 6% от зарплаты) не формируется до конца 2022 года. Все обязательные взносы, поступающие в ПФР, направляются на формирование страховых пенсий.

Как отмечала накануне член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова, закон носит технический характер, необходимость его связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета ПФР.

Напомним ранее, как сообщали АН, заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в новом проекте гарантированного пенсионного плана отсутствует возможность обналичивать замороженные накопления с 2014 года.

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