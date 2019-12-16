Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2022 года

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16 декабря 2019, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Глава РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о заморозке накопительной пенсии до 2023 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 1 января. Работающих пенсионеров могут начать штрафовать

В соответствии с новым законодательством накопительная часть пенсии (около 6% от зарплаты) не формируется до конца 2022 года. Все обязательные взносы, поступающие в ПФР, направляются на формирование страховых пенсий.

Как отмечала накануне член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова, закон носит технический характер, необходимость его связана с особенностью формирования федерального бюджета и бюджета ПФР.

Напомним ранее, как сообщали АН, заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в новом проекте гарантированного пенсионного плана отсутствует возможность обналичивать замороженные накопления с 2014 года.