Все новости >>

Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
фото: pixabay.com

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в новом проекте гарантированного пенсионного плана отсутствует возможность обналичивать замороженные накопления с 2014 года.

Моисеев отметил, что теперь существует схема, как можно обналичить замороженные пенсионные накопления, сформированные в рамках обязательной системы пенсионного страхования. Теперь перевод средств из ОПС в ГПП может считаться первым взносом участника новой накопительной пенсионной системы.

"… шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода", - пояснил замминистра.

При этом Моисеев отметил, что досрочно снять средства можно только в порядке срочной необходимости.

Минимальная сумма взноса может составлять 100 рублей.

БА

//картина дня

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что над городом «стоит белорусский дух». Он собирается его изгнать при помощи изменений, представленных на новой концепции центра Варшавы.

Скандал произошел на одном из архитектурных мероприятий в столице Польши. Мэр Варшавы Рафал Тшасковски сказал, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан