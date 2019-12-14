Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

//Экономика 13+

14 декабря 2019, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixabay.com

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в новом проекте гарантированного пенсионного плана отсутствует возможность обналичивать замороженные накопления с 2014 года.

Моисеев отметил, что теперь существует схема, как можно обналичить замороженные пенсионные накопления, сформированные в рамках обязательной системы пенсионного страхования. Теперь перевод средств из ОПС в ГПП может считаться первым взносом участника новой накопительной пенсионной системы.

"… шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода", - пояснил замминистра.

При этом Моисеев отметил, что досрочно снять средства можно только в порядке срочной необходимости.

Минимальная сумма взноса может составлять 100 рублей.