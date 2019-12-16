Названы условия ликвидации Коркинского разреза

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16 декабря 2019, 15:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Коркинский разрез будет ликвидирован только после запуска в эксплуатацию Томинского ГОКа, который строится в Сосновском районе Челябинской области.

Как сообщает агентство Полит74, вопрос о рекультивации разреза вновь актуализировался в связи с эндогенными пожарами. Жители Челябинска, Коркино и Копейска жалуются на запах гари в воздухе и плохое самочувствие. С инспекцией на разрезе побывал министр экологии Сергей Лихачев. О работах, которые провозятся на разрезе, рассказал директор компании «Промрекультивация» Николай Джемилев.

Он сообщил, что работы в разрезе идут в соответствии с планом мероприятий, который был утвержден при подписании соглашения о сотрудничестве при реализации в Челябинской области национального проекта «Чистый воздух». На первом этапе проекта ликвидации Коркинского угольного разреза в 2019 – 2020 годы на объекте будет идти работа по локализации зон самонагревания, которые являются источником загрязнения воздуха, по укреплению бортов выработки, а также возведение ограждения и прокладка пульпопровода для доставки в разрез закладочного материала с Томинского ГОКа.

- К настоящему моменту мы локализовали 240 тыс. из 270 тыс. кв. метров выявленных зон самонагревания в разрезе, - сообщил Николай Джемилев. – Для отслеживания динамики состояния окружающей среды организован постоянный мониторинг в 24 точках на бортах разреза и в жилом массиве с привлечением 4 аккредитованных лабораторий.

В компании «Промрекультивации» при этом подчеркивают, что для стабильного и долгосрочного улучшения экологической ситуации в районе необходимо полностью ликвидировать выработку Коркинского разреза. Это будет возможно только после начала работы Томинского ГОКа и поступления закладочного материала с предприятия в разрез.

Фото пресс-службы министерства экологии