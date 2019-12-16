Как появились русские новогодние традиции

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16 декабря 2019, 14:02 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева ]

Фото: соцсети

Почему на Новый год россияне едят «Оливье» и мандарины и наряжают ёлку? А когда праздник стал общенациональным и как трансформировался со времен Древней Руси?

Новый год отмечали еще в Древней Руси и выглядел праздник совсем не так, как мы привыкли… Ночь до первого января и после делилась на «святые» и «страшные» вечера. Наши предки полагали, будто в первые дни Нового года вся нечистая сила выбирается наружу и становится могущественнее. Именно поэтому во время праздника люди закрывались в своих домах и молча боялись, как бы не пришла в дом беда. Может, именно из-за этого Новый год повелось встречать дома в кругу семьи? Никто не знает, но предположение кажется возможным.

В любом случае праздник трансформировался постоянно, его переносили сначала на первое марта, а затем на первое сентября. Конечно, в итоге все вернулось на круги своя. Петр I на западный манер велел россиянам снова отмечать праздник первого января, а летоисчисление вести от Рождества Христова. Кстати, именно он учредил массовые гуляния, фейерверки, пальбу из пушек перед Кремлем и несколько дней отдыха (тогда семь) в этот праздник. Люди должны были поздравлять друг друга и дарить подарки, ставшие именно после его указа символом праздника.

Сам Петр тоже принимал участие в гуляниях и обязывал к этому вельмож, а если кто отлынивал по причине, например, болезни, просил медиков его осмотреть. Если выяснялось, что причина отказа неубедительная – на провинившегося накладывали штраф: он выпивал огромную чарку водки на глазах у всех. Чем не сохранившиеся до сих пор «штрафные» для опоздавших на застолье?

По-настоящему всеобщим и национальным праздник же стал во времена СССР. Тогда же появились и обязательные атрибуты нового года: Дед Мороз и внучка Снегурочка, мандарины, салат «Оливье», бой курантов с загадыванием желаний и обращение главы государства. В 1954 году впервые зажглась главная ёлка страны — Кремлёвская. Начали появляться новогодние песни и фильмы, ставшие неотъемлемой частью праздника. «АН» разобрались откуда растут ноги у самых известных новогодних традиций.

Зачем наряжать ёлку?

Раньше, когда природа возводилась в разряд «божественного», люди верили в духов, живущих преимущественно на хвойных деревьях. Считалось, что лесные существа вызывают сильные морозы, путают охотников и насылают на них метели. Чтобы уберечься от этих проделок, люди стали их задабривать и украшать плодами и угощениями. Неудивительно, что к ели относились с особым почтением – всегда зеленое дерево символизирует жизнь.

Может, поэтому, согласно европейским легендам, в канун Рождества немецкий христианский богослов и инициатор Реформации Мартин Лютер возвращался домой и, решив сделать сюрприз семье, принес им ель. Её украсили бантами и свечками, а те, кто увидел это прекрасное дерево, решили брать с него пример.

Кстати, есть и первое письменное свидетельство об украшенных елках, датированное 1605 годом. Звучит оно так: «В Страсбурге на Рождество приносят в дома еловые деревья, и на эти деревья кладут розы, сделанные из цветной бумаги, яблоки, вафли, золотую фольгу, сахар и другие вещи».

В восемнадцатом веке этот обычай распространился по другим странам и дошел до России усилиями того же Петра I. В канун 1700 года он перенес Новый год и выпустил указ: «По большим улицам, у нарочитых домов, пред воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых». Но в домах елки все-таки не ставили.

Первая по-настоящему рождественская елка в России появилась в 1818 году в царском дворце Николая I. Его жена княгиня Александра Федоровна была немкой по происхождению и в один из сочельников наказала поставить в помещениях царского двора в Москве ели, украшенные конфетами и фруктами.

После восхождения на престол Николая I традиция устанавливать ёлку под Рождество распространилась за пределы царской резиденции. Уже к 1840 году в Москве и Петербурге каждую зиму стали открываться ёлочные базары. При этом, по некоторым источникам, традиция всё равно приживалась достаточно трудно, а повсеместным украшением елка в России стала только в конце девятнадцатого века.

Родной французский «Оливье», «Советское шампанское» и мандарины

Салат «Оливье» многие считают исконно русским, но это не так. Его изобрел в девятнадцатом веке шеф-повар московского ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье из Франции. Он придумал салат, рецепт которого повторить не мог никто, а повар этим пользовался, готовя для лучших домов нашей страны.

Но, как же салат попал к нам на стол, спросите вы? Помогла революция, да еще как. Вот только рецепт был совсем иной. Наш «Оливье» был приспособлен к новой реальности. В 30-е годы ХХ века бывший подмастерье Оливье по фамилии Иванов, ставший потом шеф-поваром комбината питания «Москва», восстановил рецепт, выкинув все буржуйские ингредиенты и заменив их простыми. Так и получился наш родной «Оливье».

С шампанским все куда проще. Традиция пить его появилась в СССР в начале 1960-х годов, когда правительство решило «обеспечивать каждую семью как минимум одной бутылкой «Советского шампанского» в новогоднюю ночь». И если оно всеми не полюбилось, то привычка за столько лет точно осталась! Только заменяют его в большинстве своем теперь более вкусными иностранными марками. Но бокальчик выпивают точно. Под бой курантов и с только что сожжённым пеплом от бумажки, на которой было написано загаданное желание.

Советский Союз подарил нам и мандарины. К декабрю они поспевали в Грузии и Абхазии и завозились в Россию. Зреют они шесть месяцев, поэтому оказывались единственным фруктом на полках магазинов зимой. К слову, доступны мандарины до середины двадцатого века были только тем, кто при деньгах.

Старый Новый год

Традиция отмечать Старый Новый год существует только в России, что весьма удивляет иностранцев. Россиянам же все равно. А началось все с той же революции. Когда она прогремела, власть перешла на григорианский календарь, который опережал старый на тринадцать дней. Вместо того, чтобы просто перенести Новый год, они решили отмечать сразу два и назвали один из них «Старым». Удивительно, но традиция сохраняется до сих пор и чтят её очень многие.

Валерия ШАВЕЛЬЕВА