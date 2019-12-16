//Общество 13+
Всероссийский Дед Мороз заявил, что готов пригласить к себе экоактивистку Грету Тунберг
16 декабря 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Общество 13+
16 декабря 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аурен Хабичев
Владимир Зыков
Игорь Черский
Ульяна Меньшикова
Предполагаемое установление на Украине диктатуры Арсена Авакова приведет к распаду бывшей советской республики на части. Соответствующий прогноз сделал отечественный…
Общество
В Минобороны США прокомментировали угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана закрыть для Пентагона военные базы Инджирлик и Кюреджик. Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией.
В Минобороны США прокомментировали угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана закрыть для Пентагона военные базы…
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На Новый год россияне навострили лыжи во Вьетнам, Таиланд, Индию…
В Верховной Раде назвали единственный способ вернуть восставшие против Киева Донецк и Луганск в состав Украины. По данному вопросу в разговоре…
Обнародовано приписываемое астрологу Нострадамусу пророчество о будущем военном конфликте между Россией и Китаем. Соответствующий материал появился…
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Соглашения о транзите газа пока не достигнуто. «Нафтогаз» опроверг предыдущие заявления о том, что Россия и Украина предварительно договорились…
Эрнст признался: сюжет про сбитый малайзийский Boeing — подделка
В понедельник, 16 декабря, на территории Москвы прошла эвакуация двадцати районных судов, десяти школ и больницы в связи с поступившими в органы анонимными сообщениями…
Житель Видного Сергей Хакимов считает, что нужно подыграть человеку, разводящему вас на деньги и тогда сценарий аферы летит к чертям.
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсети селфи с новым украшением, которое возмутило не только ее подписчиков, но и РПЦ. Глава Патриаршей комиссии по делам семьи…
Басманный суд Москвы приговорил экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима за хищения на сумму порядка 11 миллиардов рублей…
Экс-президент США Барак Обама заявил, что женщины лучше мужчин. Также он выразил мнение, что все мировые проблемы случаются из-за «пожилых мужчин, которые не хотят…
Армия
Германия неожиданно заявила о намерениях покинуть Североатлантический альянс. Поводом стало нежелание сотрудничать с США из-за резких заявлений Трампа и попыток навязать…
Политика
Его разыскивает СБУ. Он про эти розыски не просто знает, но и следит за следователями украинских спецслужб. Он автор телеграмм-канала «Джокер ДНР». Публикует реальные…
Общество
Над мужчиной, истязавшим своего пасынка в Омске, начался суд. На протяжении нескольких лет главным наказанием за любую даже мелкую оплошность для мальчика было…
Одно из маркетинговых агентств Великобритании предложило своим сотрудникам перейти на гибкий график работы с учетом дней для похмелья. Так работодатель планирует привлечь…
40 лет назад великий советский учёный, инженер сказал, что сделает оружие будущего. И Юрий Соломонов это сделал - создал ракету "Булава". Вместе с ним над этой ракетой…
Жаркое из блогов
Величайшим подвигом В.Путина из многих сотен других, является подъем суммарного коэффициента рождаемости (он же СКР, он же фертильность, он же плодовитость, он же число…
Общество
Закон о домашнем насилии должен быть един для всех и не важно – кто жертва мужчина или женщины. Или, как в данном случае, драка в семье полицейских обернулась заявлением…
Мясо, выращенное в лаборатории, может появиться на прилавках российских магазинов уже через несколько лет.
Происшествия
В Москве в ночь с 15 на 16 декабря обнаружено тело дипломата из Болгарии Любомира Николова. Мужчину нашли в квартире на улице Красного Маяка.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней в качестве основы для переговоров…
Людей, которые рождены под знаками Овна, Льва и Козерога, ждет большой успех в следующем году. Об этом говорится в опубликованном в сети гороскопе, подготовленном…
Больное горло не всегда считается причиной пойти к врачу. Некоторые предпочитают в подобных случаях лечиться самостоятельно. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал…
Главную новогоднюю ёлку страны доставили в Кремль. 27-метровое дерево возрастом более 90 лет срубили в минувшую пятницу в Бородинском лесничестве Подмосковья.
Видео сложных маневров боевых самолетов опубликовало российское Минобороны. Полеты были проведены на Камчатке. В небе над Камчаткой морская авиация Тихоокеанского флота…
Общество
Власти Франции начали процедуру лишения профессора Олега Соколова ордена Почётного Легиона. Они считаю, что поступок историка противоречит понятиям чести и способен…
Известный хореограф Егор Дружинин работал со многими звездами. По его словам, самая требовательная из них - Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, "художник…
Опубликовано пророчество о Третьей мировой войне, которое сделал в свое время Альберт Пайк, видный американский масон. Прогноз Пайка приводится в материале, размещенном…
Певица Марина Хлебникова рассказала, как переживала известие о неизлечимом заболевании. По словам артистки, первые симптомы болезни проявились в 2005 году.
Общество
В Сети появился ролик, где создатели виртуальной модели решили рассказать о насилии, чтобы добавить ей большей реалистичности. Видео вызвало немалое возмущение…
Названо число ополченцев ДНР и ЛНР, уничтоженных Вооруженными силами Украины с начала декабря. Соответствующую информацию распространила в интернете пресс-служба штаба…
Турецкая сторона может признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом Конгресса геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Об этом заявил президент…
Президент Белоруссии продлил срок проживания иностранных граждан на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.
Исследователи, занимающиеся вопросами здравоохранения, обозначили признаки инсульта головного мозга, которые проявляются за месяц до болезни. Об этом рассказывается…
Общество
В Анапе 13-летний мальчик умер на приеме у ЛОРа. После обычной медицинской процедуры мальчик посинел и перестал дышать. Он скончался в реанимации, предварительный диагноз…
Елена Малышева уверена, что врачи в России должны регулярно доказывать уровень своих профессиональных знаний и навыков при помощи экзамена. По ее словам, подобная…
Народный артист России Сергей Никоненко одной из своих любимых считает роль в фильме «Классик», где он сыграл выдающегося бильярдиста. Сергей Петрович и сам «живой…
Жаркое из блогов
Имею честь сообщить шокированной американской балерине Мисти Коупленд, что для русского человека слово «негр» — это, например, Арап Петра Великого, предок Пушкина. Или…
Корабль ВМС США USS ROSS (DDG 71) вошел в акваторию Черного моря. Его сопровождает корабль Черноморского флота РФ «Вышний Волочек». Это сообщение появилось ранее. Теперь…
Юноша успешно прооперирован и сейчас находится в больнице. Следком выясняет обстоятельства произошедшего. Тем временем местные СМИ распространили видеозапись момента…
Донецк и Луганск невозможно вернуть в состав Украины, потому что в этой стране господствуют националистические настроения. Соответствующую точку зрения озвучил Николай…
Люди узнают о своих болезнях, когда уже появляются серьезные симптомы. Многие думают, зачем идти к врачу с небольшими подозрениями, ведь у каждого что-то болит. Сегодня…
Общество
В Омске отчим и мать, пытавшие сына гречкой, частично признали вину в суде. Они не отрицают, что ставили ребёнка коленями на гречку за малейшую провинность, но считают…
Десять лет назад, 16 декабря 2009 года, не стало экономиста-реформатора Егора Гайдара. Егор Гайдар - доктор экономических наук, один из идеологов экономических реформ…
Герцогиня Кембриджская Кэтрин на одном из недавних мероприятий рассказала, что попросили на Рождество у Санта-Клауса ее старшие дети – четырехлетняя принцесса Шарлотта…
Герсон Людеке, уролог, работающий в немецкой земле Гессен, назвал «недооцененные» факторы развития рака мочевого пузыря. Об этом рассказывается в публикации, появившейся…
Человечество будет уничтожено 28 декабря текущего года. С таким пророчеством в своей книге выступил конспиролог из Соединенных Штатов Давид Монтень, говорится в материале…
Ситуация, вызванная санкциями США против мэра Вентспилса Айвара Лембергса и связанных с ним предприятий, будет недолго отрицательно влиять на экономику Латвии. Так…
Общество
В Петербурге полиция проверяет инцидент с выпускницей СПбГУ, которая плюнула в профессора на заседании этической комиссии. С заявлением в МВД обратились представители…
В парижском регионе Иль-де-Франс утром в понедельник, 16 декабря, длина пробок достигла рекордных 630 километров. Причины две – забастовка на транспорте, которая…
Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран мира"по итогам 2019 года, в котором Россия оказалась на втором месте. Политолог Павел Фельдман считает…
Киев способен «переиграть» Россию в Донбассе, если будет чередовать «жесткую и мягкую силу». С соответствующим заявлением в разговоре с журналистами выступил Сергей Дацюк…
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В чемпионате Испании во втором дивизионе фанаты "Райо Вальекано" довели до слез украинского футболиста Романа Зозулю, затроллив его кричалками про то, что он украинский…