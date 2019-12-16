Всероссийский Дед Мороз заявил, что готов пригласить к себе экоактивистку Грету Тунберг

Всероссийский Дед Мороз в понедельник заявил, что готов пригласить к себе всемирно известную экоактивистку Грету Тунберг и показать ей настоящий мороз, а также то, что он тоже выступает за экологию.

В рамках пресс-конференции Деду Морозу задали вопрос, мог бы он пригласить к себе Тунберг, которая выступает за защиту природы. Сказочный персонаж ответил утвердительно, отметив, что у него дома в новогодние праздники стоят только искусственные ели.

По словам Деда Мороза, он выращивает настоящие елочки, поэтому огорчается, когда видит их выброшенными после зимних каникул.