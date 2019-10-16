"Показывают всякие извращения", РПЦ обвинила телевидение в росте числа преступлений против половой неприкосновенности детей

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16 октября 2019, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

В РПЦ обвинили телевидение в росте числа преступлений против половой неприкосновенности детей. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Димитрий Смирнов считает, что российское общество развращено откровенными сериалами, ток-шоу и рекламой.

«Посмотришь у нас сериалы, а там всё время педофилов ловят. Вместо того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, показывают всякие извращения. На ток-шоу выбирают самые аномальные поганые истории, и Гордон, и Малахов их смакуют. А «Давай поженимся»? Это просто какой-то бордель. Вот и плоды. В рекламе бесконечно все вот эти улыбки, ужимки, полураздетость. Сейчас все девчонки с распущенными патлами ходят. А если модно в кошачьем дерьме ходить, так и провоняем все что ли? Ну нужно же прилагать хоть рудиментарные остатки ума», - цитирует возмущенного священника издание "Подъём".

Ранее МВД сообщило, что в России за последние 5 лет резко возросло количество преступлений против половой неприкосновенности детей – на 42%. Причём каждое шестое преступление совершается в семье, а каждое 12 именно родителями.

То есть пока в стране вводятся многочисленные охранительные законы, направленные на защиту и повышение безопасности детей, эта самая безопасность не просто снижается, а попросту обваливается. А как же закон о запрете на публикацию любой персональной информации о несовершеннолетних жертвах преступлений, о защите детей от вредной информации в «информационно-телекоммуникационной сети Интернет», о декриминализации домашнего насилия, о запрете усыновления иностранцами и многие другие. Они что же у нас не работают?