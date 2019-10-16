Госдума развязала руки домашним агрессорам

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16 октября 2019, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Около трёх лет назад Госдума внесла в 116-ю статью УК изменения, которые окрестили Законом о домашнем насилии. Теперь побои в отношении близких родственников, совершённые впервые, – это не уголовная статья, а административная. Консерваторы вроде сенатора Елены Мизулиной объяснили, что хотят защитить семейные ценности и негоже давать повод за шлепок по попе отнимать у родителей ребёнка. Аргумент оказался иезуитским, поскольку развязал руки тысячам домашних агрессоров, а уровень бытового насилия вырос втрое.



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разбирает несколько дел из России о домашнем насилии, и решения принимает не в пользу страны. Европейский суд указал, что в нашей стране отсутствует законодательство, сдерживающее домашнее насилие, а пострадавшие не получают помощи. Хотя Минюст совсем недавно официально заявил, что закон у нас отличный, изменений не требует.



В 2017 г. количество жалоб на домашнее насилие в России выросло втрое, в суды поступило около 161 тыс. административных дел. ВЦИОМ в 2017 г. выяснил, что 10% опрошенных россиян подвергались насилию в семье, а 19% сами допустили применение физической силы в отношении близких. По оценке правозащитной организации Human Rights Watch, с насилием со стороны близких сталкивается каждая пятая женщина в России.



К 2005 г. проект закона о противодействии домашнему насилию 48 раз выносили на обсуждение в Государственной думе. И 48 раз его отклоняли д епутаты!



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