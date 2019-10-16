Ветеринары: змея - идеальное домашнее животное для любителей спокойствия и тишины

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16 октября 2019, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: змея полоз, pixabay.com

Ветеринары назвали змею "идеальным питомцем для современного человека". Специалисты отметили, что пресмыкающиеся не требуют много внимания, а их содержание совсем не дорогое удовольствие.

"Змея - идеальный питомец для современного человека. Змеи достаточно самостоятельные питомцы, не требующие много внимания. Данный питомец идеально подходит для тех, кому нужны тишина и покой, поскольку они не шумят, не портят мебель и совершенно не пахнут ... ест она мало, аксессуары и игрушки ей не нужны. Для змеи необходим террариум, оборудованный белым светом, обогревающей лампой, местом для укрытия и емкостью с водой, где змея может поместиться полностью", - передаёт слова эксперта АГН "Москва".

Ветеринары отметили, что лучше создать имитацию естественных условий. По словам специалистов, животное стоит гладить, но не против чешуи. Однако, если змея начнёт шипеть, то стоит оставить её в покое. В любом случае они реагируют на человеческое тепло и могут пригреться.

Кормить змей можно как живым кормом, так и замороженным, но к кормлению замороженным кормом змей необходимо приучать и его стоит немного подогревать.

"Для новичков лучшим выбором будут полозы и королевские змеи. Наиболее популярный как питомец - маисовый полоз. Данный вид неприхотлив, хорошо приспосабливается к новым условиям и наиболее лоялен к хозяину", - пояснили они.