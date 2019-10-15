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15 октября 2019, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Парфенов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Журналист Леонид Парфенов лишился бренда "Намедни". Бренд "Намедни" у автора одноименной телепередачи отобрали. Автор и ведущий своих программ рассказал, что слово "намедни" убрали из названий выпусков его авторской программы, выходящей на YouTube, из-за возражений телеканала НТВ.

По словам Парфенова, НТВ направил свои претензии его партнеру по проекту перед вторым сезоном передачи, в котором будет рассказываться про период в истории СССР с 1952 года по 1960 год.

Тележурналист отметил, что его ничего не смутило, но партнер предпочел не спорить. "Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд "Намедни" оказался самым востребованным", — заявил Парфенов в интервью изданию Znak.com.

Авторская передача Леонида Парфенова "Намедни" выходила на Центральном телевидении СССР в 1990-1991 годах и на НТВ в 1993-2004 годах.